『そんなバナナ』じゃないんです。朝起きたら…まさかの『脱皮』に16万いいねの爆笑【ママリ】

朝起きたら「脱皮してた」まさかの光景に16万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはケニス株式会社【公式】(@kenis_official)さんの笑える投稿です。バナナはつるして保管するのがいいと言われていますが、朝起きてみるとなんとバナナは変わり果てた姿に…。思わず「そんなバナナ！」と言いたくなるような光景にXでは16万いいねの反響がありました。

©kenis_official

朝起きたらバナナがみんな脱皮してた

朝起きたら、つるしていたはずのバナナが脱皮してバラバラに。朝一番にこの状況を見たら何事かと驚いてしまいますし、よく全部脱皮したものだなぁ…と面白く感じますね。バナナの中身はおいしそうな色で、食べごろなのかもしれません。



この投稿に「笑ってしまった」「三度見しちゃう」というリプライがついていました。一気に5本のバナナを消費するのはかなり大変そうですが、例えば冷凍すれば少しずつ消費できそうですね。



投稿したケニス株式会社さんによると「実は同日、弊社の公式キャラクターの名前発表をしたのですが、完全に脱皮バナナに話題を持ってかれちゃいました」とのことでした。公式キャラクターよりもＸのバナナが注目を集めてしまったのですね。驚きとともに、朝からクスッと笑えるエピソード投稿でした。

洗濯機「ずっと回っててほしい」家事のつぶやきに7千いいね

ご紹介するのはダー子(@otsukinomonoga)さんが投稿したあるエピソードです。家事を始めるとき、なかなか腰が重たいことはありませんか？よし、やるぞ！と意気込んでもそのやる気はあっという間に消えてしまうことも。



洗濯は、家事の中でも面倒に感じる人の割合が高いかもしれません。洗濯機で回したあと、干したり畳んだりと何かと手間がかかります。投稿者のダー子さん、洗濯機の終了の音に絶望せずにはいられないそうです。

洗濯終了のピー音が嫌いすぎる。あれが聴こえてしまったら立ち上がって洗濯物を干さなければいけない。ずっと回ってて欲しい洗濯機。分かる？

洗い終わりの合図は、家事開始の合図でもありますよね…。忙しいとき、疲れているとき、気分が乗らないとき、この家事開始の合図にうんざりしてしまうこともあるのではないでしょうか？



この投稿に「洗濯物をまわし始めた時はやる気があるんですが、20～30分たつとなくなってる」「何度も再洗濯した」などのリプライが寄せられました。



家電はどんどん便利になるけど、やはり最後は人の手が必要…。家事にやる気を見いだせない時の皆さんの声を代弁してくれているような投稿でした。

あとで後悔する「ドラッグストアの前現象」に10万いいね

ご紹介するのはまるてB(@B080215751)さんのあるあるな投稿です。化粧品や消耗品、最近は精肉や野菜を扱う店舗もあり、さまざまな買い物を一気に済ませられるドラッグストアはとても便利ですよね。



ドラッグストアに行ったまるてBさんですが、いつもある現象が起きてしまうそう。Xでは「私も」という共感の声がたくさん出ていたこの不思議な現象、あなたもきっと共感してしまうはず。

ドラッグストアの前で「なにか、なにか買わなきゃいけないはずなんだ…思い出せ……思い出せ、私……」という願いも虚しく何も思い出せずに、風呂に入るときに空っぽのボディーソープのボトルを見ては後悔する。そんな日々を送ってます。

お店に行くと買うものを忘れてしまう、しかも買わなければいけないものに限って思い出せない…あるあるですよね。



この投稿に「わかる」「スマホのメモを使って忘れないようにしている」などのリプライがついていました。特にシャンプー、ボディーソープなどの消耗品は使うタイミングが限られているからこそ「足りない」と思ってから買い物までに時間がたってしまい忘れがちですよね。



共感に加え、スマホメモを使うなどの対策も集まっていたリプライ欄やリツイート一覧にも注目したくなる、あるあるな投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）