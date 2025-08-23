ビスキュイテリエブルトンヌから贅沢な和栗の新作マロンケーク登場

フランス・ブルターニュの伝統的な焼き菓子を届ける「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、秋を感じる新作が登場します。9月5日（金）12時頃より、公式オンラインショップ限定でわずか60本のみ販売される「プレミアム・マロンケーク～2種の和栗とラムレーズン～」。大粒の渋皮栗や利平栗を贅沢に使った芳醇な香りと、ラムレーズンの奥深い味わいが広がる特別な一品です。

2種の和栗を贅沢に使った生地

ケークの生地には、発酵バターとマロンペーストを合わせることで奥深いコクを実現。

さらに、熊本県産の渋皮栗を6粒も丸ごと閉じ込め、茨城県産の利平栗を使ったマロンペーストを加えることで、和栗ならではの上品な甘みと香りを堪能できます。

焼き上げの仕上げにはラム酒をまとわせ、秋の訪れを感じる芳醇な風味に仕上げています。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

ラムレーズンと香ばしいアクセント

しっとりとしたケークに合わさるのは、芳醇なラムレーズン。ほどよい酸味と大人の香りが和栗の甘さを引き立てます。

さらにトップには、香ばしいピーカンナッツやシュトロイゼルを散りばめ、食感の変化も楽しめる仕立てに。贅沢で華やかな味わいは、ティータイムの特別な一皿にぴったりです。

秋を彩る限定マロンケーク

「プレミアム・マロンケーク～2種の和栗とラムレーズン～」は、1本（長さ18cm）税込5,400円で、約19.7×8.5×7.4cmの専用箱入り。

販売は9月5日（金）12時頃より、ビスキュイテリエ ブルトンヌ公式オンラインショップにて限定60本のみ。

大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、秋だけの贅沢な和栗の美味しさをぜひ味わってください♪