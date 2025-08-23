¡ÖÅìÍÎ¤Î½÷¿À¡ª¡×¥í¡¼¥éà¾ö¤ÇÂçÃÀ¤´¤í¤ê¤óáÏÂ¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤¤´ãº¹¤·¡×¡Ö¾ö¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡×
Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿ÁÇÈ©¤Ë¹õÈ±¤Î¤¦¤Ê¤¸¤¬¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¡ÖThe closer I get to nature, the closer I get to myself(¼«Á³¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë)¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÖ¤ê¡¢¹õÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢¸ª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¾ö¤Ë¿²Å¾¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¤Ë¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥ó¥°¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¤µ¤é¤ËÏÂ¼¼¤ÎÇØ·Ê¤¬ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹õÈ±¤¬¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¡Ä ÅìÍÎ¤Î½÷¿À¡ª¡×¡ÖÏÂ¼°¤Î¾ö¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÁ°È±¤ª¤í¤·¤Æ¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£