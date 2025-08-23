¡Ö¤¢¤Î¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«!?¡×¶¦±é½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é6Ç¯¡Äà·ãÊÑá37ºÐÇÐÍ¥¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¶á´ó¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ä
¡¡2019Ç¯¤ËÇ¯¾å½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿37ºÐÇÐÍ¥¤Î¾×·âÅª¤Êà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëà¥ä¥¯¥¶¤È¤Ê¤Ã¤¿á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï·¦ÅÄÀµ¹§¡£·¦ÅÄ¤Ï±Ê»³±ÍÂÀ±é¤¸¤ëÊª¸ì¤Î¼çÍ×¿ÍÊªà¥ª¥óá¤ÎÄï¡Ö¥ì¥¤¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«!?¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¡Ä¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¶á´ó¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ä¤¦¤«¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·¦ÅÄ¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·¦ÅÄ¤Ï17Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿åÀî¤¢¤µ¤ß(42)¤È19Ç¯¤Ë·ëº§¡£·¦ÅÄ¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¿åÀî¤¬¤¤¤¤¤Í¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢SNS¾å¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£