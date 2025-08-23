¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×37ºÐàÁó¤¤ÌÜ¤Î»øáÄí»Õ¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃåÊª»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬»ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤ÎÄí»Õ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼±«Ã¤¹ä(¤à¤é¤µ¤á¡¦¤¿¤Ä¤Þ¤µ¡¢37)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃåÊª¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡Ö¥µ¥á¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤Á¤£¤£!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬»ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÃåÊª¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼±«¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤Ç¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¤ä±Ñ¸ì¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂ¤±à¶È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¸«½¬¤¤Äí»Õ¤ËÅ¾¿È¡£26ºÐ¤Çµ¢²½¤·¡¢21Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤ËÊÆ·³¾¹»¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉÌò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Ü¥ë¥ÈÉã»ÒÅÁ¡ÁÁó¤¤ÌÜ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡Á¡×¤Ç½éÉñÂæ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Û¤«¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¼ñÌ£¤Î±à·Ý¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£