¡¡¡Ö·ëº§15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤¬ÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ù¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢82ºÐ¤È37ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤ê¡¢É×¤Î²ÃÆ£Ãã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¡£
¡¡°½ºÚ¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥É¥ì¥¹¡¢Ãã¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¢¤¢¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë¤ÏÃ¯¤âÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°¦¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó82ºÐ¤Æ¥¦¥½¤ß¤¿¤¤ °½ºÚ¤µ¤óåºÎï¡¢ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢11Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢700·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£É×ºÊ¤Ï2011Ç¯6·î23Æü¤ËÆþÀÒ¡£45ºÐº¹¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£ TV¡×Æâ¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢Ãã¤Ï¡Ö·ëº§Åö»þ¤ËÀ¤´Ö¤«¤é¼õ¤±¤¿¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡¢°½ºÚ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¡£¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£