8月22日、2025年10月から『相棒 season24』（テレビ朝日系）が、2クールにわたり放送されることが発表された。

2000年にスタートした本作。今回はシリーズ誕生25周年というアニバーサリーイヤーでの放送だ。

「警視庁『特命係』の杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）のコンビが活躍するドラマとしてスタートしました。その後、右京と亀山のコンビはいったん解消しましたが、亀山がseason21から復帰。今回の新シリーズの初回スペシャルは“人間国宝の講談師”をめぐる殺人事件が描かれ、右京さんが人間国宝に弟子入りして、師匠の家に住み込み、事件を解決していくということです。水谷さん本人も『先が読めません』と語るように、意表をついた展開が繰り広げられそうです」（芸能記者）

新シリーズを前に、水谷は番組公式サイトで《これまで計446のエピソードをお届けしてきました。これだけ続いてなお、視聴者のみなさんが今シーズンはどんな相棒が見られるのかと期待してくださっています》と、作品に手応えを感じていることを語った。

22日には、寺脇がXとInstagramに《シーズン24!やるぞおー!》という言葉とともに、水谷とのツーショット写真を投稿。X上には、

《待ってました〜!!》

《うれしい!!》

《お二人、ようやくのご帰還ですね 楽しみにお待ちしております》

と、喜びの声があふれた。

多くの『相棒』ファンが心待ちにしている新シリーズ。しかしその一方で、早くもSNSでは、水谷の年齢から連想される“シリーズ終了”を心配する声も寄せられている。

「水谷さんは73歳、寺脇さんは63歳になります。SNSには《実際の警察組織では、定年を迎えている》といった書き込みもあり、新シリーズの期待と同時に『相棒もいつかは…』と、悲痛の声があがっているのです」（前出・芸能記者）

Xにも

《いつ『今シーズンが最後』ってなっても不思議ではないので、気にしながら観てました》

《水谷豊さん、73歳なの!? 寺脇さんも還暦過ぎてるなんて》

《水谷さんの身体を考えると この先、難しいですよね? シリーズ続いて欲しいですが》

などのポストがあがっている。

「そういった心配の声があるなか、初回スペシャルでの『人生100年時代ですから』という右京さんのセリフについて、水谷さんは番組公式サイトのインタビューで《100年だと考えると、まだ時間があるなという感覚ですね》と感想を述べています。

さらに《人生は何が起きるかわかりません。そもそも『相棒』だって、こんなに長く続くとは思ってもいませんでしたから…。そういう意味では、何が起きるかを楽しみにできるぐらい、元気でいられたらいいですね》と語り、まだまだ『相棒』が続く期待を持たせてくれています」（芸能ジャーナリスト）

続編を危ぶむ声が、ファンの杞憂で終わることを願いたい。