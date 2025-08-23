◇パ・リーグ 楽天―オリックス（2025年8月23日 楽天モバイル）

楽天の則本昂大投手（34）が24日のオリックス戦（楽天モバイルパーク）に先発する。23日に予告先発された。

「特に変わりなく。気持ちの揺らぎとかはなかったんで。（イニング数は）そこは戦略もあるんで。僕としては先発で投げるんであれば、行けるところまでと。その気持ちだけは持っている」

昨年から抑えに転向しており、23年10月10日のロッテ戦以来、684日ぶりの先発マウンドとなる。先発を告げられたのは前日22日の試合後だと明かした。

「昨日、試合後に言われたんで、そこまでは（調整は）何も変えていない。今日もそんなに変えることはなく、明日に備えようかなって感じ」

守護神2年目の今季はここまで45試合に登板し、3勝3敗16セーブ、防御率2・23。8月11日の西武戦で、2点リードの9回に登板も2点を失い、同点に追いつかれた。それ以降は抑えではなく、中継ぎとして起用されていた。

CS出場権がかかる3位を争うオリックスとの大事な一戦。「チーム全員で戦うんで。“僕が”というよりは、チームみんなで勝てるようにしたい」と表情を引き締めた。