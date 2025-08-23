»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¡¡»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Èµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¥µ¥¤¥ó¡É¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿²áµî¡¡¡Öµ¢¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö»°»ÍÏº¡×¤Î¾®µÜ¹À¿®¡Ê41¡Ë¤¬22Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¸ØÄ¥»Õ¤¿¤Á¡Á¤³¤ÎÏÃ¤É¤³¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î½ÐÍè»ö¤òµÓ¿§¤·¤ÆÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡È¥Ð¥ì¤º¤ËÀ¹¤ì¤ë¤«¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¾®µÜ¤Ï¡¢²áµî¤Ë»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤È3¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆþÅ¹Á°¡¢Âç¸ç¤«¤é¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤êÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤ªÊ¢¤Î¤È¤³¤í¤ò¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¿¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¾Úµò¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Á¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼÷»ÊÅ¹¤Ç»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥Ë¤Ç¤â¥¤¥¯¥é¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÚ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¤ªÊ¢¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤Æ3²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ê¤Ë¡©·ë¶Éµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Î¡©µ¢¤ì¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤º¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¾®µÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤âÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´Éô¿¿¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£