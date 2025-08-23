【厳しい現実】年金生活「我慢の連続」の声 猛暑で電気代節約のため工夫も【every.気になる！】
老後の支え「年金」。2か月に1度の支給日にスーパーの値引きセールで“プチ贅沢”をする人や、猛暑でエアコンを使うかわりに食費を節約する人。年金で暮らす人たちからは「我慢の連続」という声があがる、その厳しい現実を取材しました。
■年金暮らしを圧迫する猛烈な暑さ 厳しい現実…
年金受給者
「クーラーつけています2台。結構お金かかります」
20日の気になる！は、老後の支え「年金」。猛烈な暑さが年金暮らしを圧迫。その厳しい現実を取材しました。
■年金支給日 スーパー「年金感謝祭」でご褒美
2か月に1度の年金支給日だった15日。埼玉県のスーパーが行っていたセールは、その名も「年金感謝祭」。通常価格より100円ほど値引きされたぶどうをカゴに入れていた女性は…。
年金約10万円／月（80）
「538円。安いですよ。なるべく安いところを狙って」
こちらのスーパーでは、年金支給日に“プチ贅沢”を味わってほしいと、果物やお寿司を値引き。年金をおろしてきたばかりだという女性がゲットしたのは、500円引きになっていたシャインマスカットです。
年金約10万円／月（81）
「いい実だもん。しっかりしている。ご褒美ですね！」
お盆で子どもと孫が遊びに来るという夫婦は、200円引きのお寿司を2パック。さらに…。
夫婦で年金約29万円／月（78）
「いつも買っていない、うなぎ。きょうは特別、年金支給日だし」
入ったばかりの年金で奮発し、家族にごちそうするのだとか。
■支給日心待ちに…「自由に使えるお金ない」
ただ、町の人から聞かれたのは、年金生活は「我慢の連続」だという声。
気になる！班
「年金1か月いくら？」
「約6万円。自由に使えるお金なんてない」と答える、都内で1人暮らしの女性。
生活費は年金だけ。支給日直前には、「財布見たら約200円しかないから、じっと我慢して、あと何日、あと何日数えて」といいます。3日ほど前から手元にお金がなくなり、支給日のこの日を心待ちにしていたそう。
年金約6万円／月（78）
「2、3日洗濯しなかった。洗剤買えなかったから。ギリギリもいいところ。なんでこんなになっちゃったんだろう」
■猛暑で電気代が…“ある工夫”で節約
さらに、猛烈な暑さで追い打ちとなっているのが、「電気代」です。
夫と2人で暮らす女性の年金は、1か月3万4000円ほど。「エアコンは毎日入れている。大変です、お金が。暑くてやってられない」と話します。夫の年金と合わせてやりくりしているそうで…。
年金約3.4万円／月（81）
「たまに気温が下がれば、（エアコン）何時間止めるとか工夫」
“とある工夫”で電気代を節約している人も。
年金が月7万円ほどの女性は、「（外に）出ているほうがいい。涼しいところいくらでもある。図書館で本読んだり、なるべく家にいないように」といいます。1人暮らしの家賃、5万3000円が負担だそうで…。
年金約7万円／月（87）
「冷蔵庫、炊飯器、線引っこ抜いて」
家では電気を極力使わないようにしているといいます。
夫と娘と3人で暮らす女性は、「エアコン使っていない。壊れている」「買えば10万円前後するでしょ」といいます。エアコンの買い換えは出費が大きいため…。
年金約3万円／月
「3部屋で扇風機5台。全部フルにつけている。我慢できるところはギリギリまで我慢して」
■働く高齢者 猛暑で電気代より食費節約
「きょう年金支給日。だからお金下ろして」と話すのは、都内で1人暮らしをする佐藤さん（84）。1か月の年金はおよそ7万7000円。家賃に6万2000円かかるため、84歳の今もマンションの管理や清掃の仕事を続けています。
年金約7.7万円／月の佐藤さん（84）
「月曜から金曜まで。（給料はひと月）約9万円」
帰宅すると、早速エアコンを起動。「ずっとつけっぱなしじゃないと、体が疲れちゃう。疲れとれないじゃん。結構、熱中症で死ぬ人いるでしょ」と話します。
熱中症対策でエアコンは使うため、節約していたのは日々の食費。スーパーでポイントが多くつく日に割引商品などをまとめ買いしていました。
年金約7.7万円／月の佐藤さん（84）
「贅沢しなきゃ1人で十分だから」
■「考えると大変だから努めて前向きに」
一人暮らしの福田さん（79）は、仕事をしたくてもできない事情が…。
福田さん（79）
「毎月厳しい。足がこうなったから働いてもいいんだけど厳しい」
3年前、膝の手術をしたことで働いていた飲食店を辞めることに。年金額は、1か月でおよそ7万2000円。家賃や光熱費、食費などで使い切ってしまうといいます。貯金もわずかなため、「年金がでるときはご褒美するけど、電気代の支払いが心配だから、（今月は）それにとっておきます」「先月7000円。（今月は）もっとかかる」と話します。
エアコンを使用する代わりに、日中は部屋の電気はつけず少しでも節電。趣味の編み物が楽しみだそうで…。
年金約7.2万円／月の福田さん（79）
「考えると大変だから、努めて前向きに暮らしている。シンプルに贅沢せず、感謝と笑顔を忘れず暮らす」