第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日（２３日）の決勝戦は沖縄尚学が３―１と日大三（西東京）を下して初優勝を果たした。沖縄県勢が夏大会を制したのは２０１０年の興南以来、１５年ぶりとなった。



日大三は投打の２年生対決に敗れた。今大会２発を記録するなど、強打の核となった田中諒（２年）は同学年の相手先発・新垣有（２年）に４打数無安打と封じこまれ、熱い夏に幕を下ろした。

３回二死一塁、カウント３―０の好機には、４球目の真っすぐに狙いを定め振り抜くも中飛に終わった。「あそこで自分が打って貢献できればと思ったが力んでしまった。勝負弱さが出た」と本来の打撃を発揮できないまま試合はゲームセット。田中諒は１人で立っていられないほど泣き崩れ、主将の本間（３年）らに支えられながら沖縄尚学ナインと最後のあいさつを交わした。「先輩が作ったチャンスをつぶしてしまって、今日は１本も出せず悔しいです」と話す田中諒の頬には何度拭っても涙が伝い続けていた。

頂上決戦の注目度、熱気あふれる相手スタンドの応援も田中諒の背中に重くのしかかった。「一球一球、ベンチからもスタンドからも目線を感じた。味わったことない独特な雰囲気に圧倒され、弱い部分が出ました」と敗因を静かに見つめた。それでも試合後、３年生の仲間たちからは「ここまで来れたのは諒のおかげだ」「来年ここに帰ってきてくれ」と、感謝と期待の言葉が送られた。



この夏に得た学びは何にも代えがたい。「先輩たちが自分を変えてくれた。凡退やエラーをしたとき『諒いくぞ』『これからや！』と言葉をかけていただいて、勝負の場面で一歩出せるようになった」と成長を実感する。「もう一回り大きくなる。凡退しないくらいのバッティングと強い気持ちで来年は自分たちが三木さんを日本一の男にしたいと思います」と決意を胸に聖地を後にした。