神童が地元のファンにサプライズ宣言だ。ボクシングＷＢＡ・ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７＝帝拳）が企画、運営する２日間の祭り「天心祭」が２３日、出身地の千葉・松戸市の松戸中央公園で始まった。那須川はお笑いコンビ霜降り明星の粗品（３２）とのトークショーで、次戦は年内に世界戦を行うことが濃厚であると明かし、スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）と「いつかやるよ。当たり前でしょ」と将来に対戦することを誓った。

炎天下の中、粗品との軽妙なトークで観衆を爆笑させた那須川。粗品からは、今年３月のボクシング年間優秀選手表彰式で井上とＷＢＣ・ＩＢＦバンタム級統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が来春の対戦を誓い合った際、後方にいた那須川の表情が「ふてくされてるみたいで、めちゃくちゃよかった」と指摘された。

これを那須川は「ふてくされちゃいない」と否定し、「この場であれやるか、みたいな。一応ボクサー全員の表彰式の場所ですから」と真意を説明。そして粗品に「倒してくれ、１回」とあおられると、「いつかやるよ。当たり前でしょ」と断言して、観衆を喜ばせた。

一方で、「まだ階級も違うし、チャンピオンでもないから、まだまだそういうこと言っても現実的でもないし、夢物語と思う人が多いかもしれないので、時が来るまで」と、現状では実現は難しいことを認識。続けて、次戦について、「ワールドタイトルマッチ的な。前回は世界前哨戦だったんで。秋の終わりごろぐらいですかね。初めて世界タイトルになると思いますね」と明らかにした。

世界のベルトを手にして、モンスター戦に近づけるか。