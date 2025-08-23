女子ゴルフ国内ツアー・CATレディース

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディースは23日、神奈川・大箱根CC（6652ヤード、パー72）で2日目が行われた。今季レギュラーツアー初出場となった淺井咲希（小杉CC）は2バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの79で、通算14オーバー。出場選手の中では最下位で、予選落ちした。ただ「ちょっとずつダメな原因というか、こういうことをもうちょっとやらないといけないとかも、今日結構明確になった。それが収穫かなと思います」と前向きなコメントを残した。

インスタートの前半はボギー4つ。後半も乗り切れなかったが、7番パー4、9番パー5ではバーディー。「今までずっとこのCATに向けて練習してきて、出なかった球が出て、その原因はなんやろうって考えて。とりあえず今日は自分が思ってるよりもゆっくりゆっくりスイングしようと思ってやってたんですけど、そうするとやっぱり曲がり幅とかも結構抑えられてきてたので、その辺かな」と収穫を口にした。

昨年のニトリレディス以来、約1年ぶりのレギュラーツアー出場。今大会は2019年にツアー初優勝を挙げた思い出がある。「結構このCATのためにたくさん練習してきたんですけど、もうちょっと細かい動きだったり、試合とのギャップをどういう風に克服していくかをもう1回考えて、また次の試合に向けてやろうかなと思います」とコメントした。

今後の試合出場については「（下部の）ステップの方もウェイティングとかでいく形にはなるんですけど、でもQTはあるので。とりあえずウェイティングに行って出られる時は試合に備えて、とりあえず試合には出れるかなと思いながら練習もして準備をしたいなと思います」と説明した。



（THE ANSWER編集部）