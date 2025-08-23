なめらかプリンの元祖でベーカリー＆パティスリーを全国展開する「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした商品の第2弾を、9月1日（月）から９月30日（火）まで全国の店舗で発売する。

パステル×「ポムポムプリン」のコラボ第2弾が期間限定で再登場 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

前回好評につき第2弾となる今回は、『WE HUG “PURIN”』をテーマに、ポムポムプリンの友だち「マフィン」の9月16日（火）の誕生日を、チームプリン（通称“ちむぷり”）がプリン ア・ラ・モードで祝うというコンセプトになっている。

今回初登場となる「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」（800円）は、サクサク食感のフロランタン風「キャラメルアーモンドラスク」4枚がえほん型BOXに入って登場する。

ポムポムプリンの焼き菓子えほん（800円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

BOXの内側にはコラボ限定の「チームプリン漫画」が描かれているほか、オリジナルのステッカーシールも付いてくる。シールのデザインは計3種類で、ポムポムプリンが友だちのマフィンの誕生日を祝うシーンや、「ちむぷり」のキャラクターが寄り添うデザインになっている。

コラボ限定「チームプリン漫画」 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

ステッカーシール (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

前回人気の「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」（880円）も再び販売する。コラボスプーンをもったポムポムプリンの顔型プリンで、なめらかなプリンにふわふわのバニラムースが重なった一品となっている。「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」（880円）は季節に合わせたフルーツがリニューアルして登場。9月限定のさくらんぼ、⻩桃、ブルーベリーのトッピングで、スリーブは「ちむぷり」の限定デザインとなっている。

もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜（880円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード（880円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

コラボ商品とオリジナルグッズがセットになった「ポムポムプリンのまるごとプリンセット」（4600円）もお目見えする。内容は「ポムポムプリンの焼き菓子えほん」1箱と「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」1個、「ポムポムプリンのだいすきア・ラ・モード」1個、コラボオリジナルデザインのスプーンとエコバッグがセットになっている。

なめらかなプリンにホイップクリームを重ねた「ポムポムプリンのミニプリン」（500円）は、表面にココアパウダーで描かれたキャラクターが、9月の限定デザインになって発売される。

ポムポムプリンのミニプリン（500円） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316

パステルのポムポムプリンとのコラボ商品は、9月1⽇（月）から9月30日（火）まで、全国のパステル店舗で販売。一部価格が異なる店舗や取り扱いのない店舗がある。「ポムポムプリンのミニプリン」は期間によりデザインが異なる。価格は税込みで、なくなり次第終了となる。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662316