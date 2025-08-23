大嶺夢月希、長濱薩生（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた大嶺夢月希が22日、自身のTikTokを更新。恋人の長濱薩生との動画に反響が寄せられている。

◆長濱薩生、大嶺夢月希に頭ぽんぽん


大嶺は「みんなかまって欲しい時どーやってアピールする？」とファンに問いかけ、動画を投稿。ビーチを背景に長濱が大嶺に頭をポンポンする仕草や密着する姿が収められている。

この投稿に、ファンからは「キュンキュンする」「理想の関係すぎる」「頭ぽんぽん可愛い」「甘え方可愛い」といったコメントが寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。大嶺と長濱は「夏休み編2023」でカップル成立となった。（modelpress編集部）

