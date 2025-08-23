アンミカ、済州島プールサイドでの圧巻美脚に釘付け「身体の半分以上が脚」「神秘的」
【モデルプレス＝2025/08/23】モデルでタレントのアンミカが22日、自身のInstagramを更新。済州島でのバカンスの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】アンミカ、9頭身レベルの圧巻美脚
アンミカは「東洋のハワイと言われる済州島。＠jwmarriottjeju のインフィニティプールはまさに、海と繋がってるみたいに美しい」と感動をつづり、青空と海を背景にプールサイドで美しい脚を披露。「ずっとカバナで読書しては寝てを繰り返して、お休みしています」とリラックスした時間を過ごしていることを明かした。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル美しすぎ」「美脚に見とれてしまう」「身体の半分以上が脚」「神秘的」「プールでのポーズが決まりすぎ」「済州島の景色も絶景」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
