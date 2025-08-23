ºù°æ¿´Æá¤¬¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¡¡CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥´¥ë¥ÕÂè2Æü
¡¡CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¡Ê23Æü¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÂçÈ¢º¬CC¡á6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ºù°æ¿´Æá¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î70¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î135¤Ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÎëÌÚ°¦¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤ËÌÚ¸Í°¦¡¢Æ£ÅÄ¤«¤ì¤ó¡¢ÆþÃ«¶Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î17°Ì¡£1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢44°Ì¤Þ¤Ç¤Î50Áª¼ê¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀîºê½Õ²Ö¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î66°Ì¡¢Á°½µÍ¥¾¡¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤Ï5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î78°Ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì103Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹29.1ÅÙ¡¢À¾ÆîÀ¾¤ÎÉ÷3.3¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2778¿Í¡Ë