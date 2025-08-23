【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】大谷、185キロの“幻の一打”

偉大なる先輩からの初アーチは残念ながら幻に終わってしまった。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。パドレスの先発・ダルビッシュ有投手との対決に注目が集まったが、6回までに3回勝負して、結果は2打数ノーヒット1四球とダルビッシュに軍配が上がったが、惜しい当たりもあった。

3回、ドジャースがフリーランド内野手の本塁打で1点を先制した直後のことだった。2死一塁で打席に立った大谷はダルビッシュが投じた初球、内角への148キロのカットボールをフルスイング。

打球はライト方向へと飛んでいった。打球速度は115マイル（約185キロ）と、まさに火を吹くような弾丸ライナーとなった一打だったが、角度が21度しかなかったため、ボールはライトを守るタティスJr.外野手のグラブの中に。結果はライトライナーに終わり、ドジャースはこの回の攻撃を終えた。

ちなみに、このライトライナーはこの日の全打者の中でも最速となる打球速度を記録。それだけにあまりにも惜しい当たりだったと言えるだろう。ファンもSNSを通してリアクションを投稿し、「いい当たりだったのに」「角度があれば」「めっちゃええ当たりでしたね〜」「不運でしかない…」「惜しい！！」と残念な様子のコメントが目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）