お弁当にサンドウィッチ、お菓子、ダイヤモンド、腕時計、U.F.O.はいかがですか〜

この列車ソース急行（エクスプレス）なん！？

理不尽、爆盛！

―――そんな“新幹線車内販売 理不尽 テレビアニメ CM”「そろ谷 U.F.O.爆盛バーレル 篇」（2024年）の世界を、リアルに再現した「たった一日だけの理不尽爆盛 新幹線 東京→新大阪」が、マジでガチで起きた！

それが、日清焼そば U.F.O. ソースエクスプレス

それが、「日清焼そば U.F.O. ソースエクスプレス」（by 日清＋JTB＋JR東海）。

8月23日 東京 11時18分発 のぞみ345号 N700S J7編成 が、発車10分前にホームに入線すると、ドアが開いた瞬間、大量の日清焼そば U.F.O.と、お湯ポット、湯切りバケツが搬入される。

と同時に、日清焼そば U.F.O.オリジナル特製Tシャツを着込んだ“理不尽 爆盛 体験希望者”たちが16号車（最も東京寄り）に乗り込んでいく―――。

“理不尽 爆盛 体験希望者” まずはマニアックなクイズにトライ

東京 → 新大阪 2時間半、最高速度 285km/h の新幹線車内で、あの“新幹線車内販売 理不尽 テレビアニメ CM”「そろ谷 U.F.O.爆盛バーレル 篇」（2024年）がリアル体験できるとあって、“理不尽 爆盛 体験希望者”は新横浜駅に着く前からそわそわ。

理不尽爆盛団体のテンションをクールダウンさせるべく、まずは「U.F.O. ぶっ濃いクイズ」から。

問題は、日清焼そば U.F.O. のマニアック過ぎる問いなのに、この爆盛希望者たち、意外と好成績。

これら問題と答えは、下記にズラッと載せたからトライしてみて↓↓↓

理不尽 爆盛 体験希望者が完全に日清焼そば U.F.O.脳に

そして見事、10問中 9問の正解を出して、日清焼そば U.F.O. ケースを手にしたのは、こんな親子や女子たち。

もはやこの“理不尽 爆盛 体験希望者”は、完全に日清＋JTB＋JR東海の術中にハマってるｗ

だって、日清焼そば U.F.O. に関するウンチクが、この時点で完全に頭にインプットされちゃってる。

東海道新幹線の日常がぶっ濃いソースでぶっ壊れて

そして、いよいよ名古屋に着く手前で、いよいよ「禁断の体験 U.F.Oを食す」だ！

新幹線クルーが、湯切り直後との熱々「日清焼そば U.F.O.」を運んでくる。

そう！ あの CM が、いまここに、再現される！！

そして車内は、東海道新幹線の日常がぶっ濃いソースでぶっ壊れていく、「理不尽 爆盛」を全身で体感！

全集中「新幹線車内で日清焼そば U.F.O.を喰らう！」

この日は日本列島、晴れ。東海道新幹線の車窓に映る、高速で流れる日本の風景なんて、いまは二の次。

「新幹線車内で日清焼そば U.F.O.を喰らう！」ただそれひとつに、全集中！

超絶非日常に圧倒され、ソースの香りにヤラレて、ふらふらｗ

片隅で見守る JTB＋日清＋JR東海のスタッフたちは、その超絶非日常に圧倒され、ソースの香りにヤラレて、ふらふらｗ

まさに、日清焼そば U.F.O.ソースの蜃気楼で、車内が揺れてるような……。

「うーまっそーっ！」「わたしも食べたーい！！」

これこそ、このツアーチケットを手に入れた“理不尽 爆盛 体験希望者”だけの特権だ！

オリジナル花王「リセッシュ」でシュッ！ 一気に車内が…

京都に着く前、新幹線クルーがワゴンで運んできたのが、日清焼そば U.F.O.オリジナルラベルがついた花王「リセッシュ」。

自分でぶち巻いた“理不尽 爆盛”は自分で拭け、ということで、車内の空気をオリジナル花王「リセッシュ」でシュッ。

ソースの香り、サヨナラ！

“理不尽 爆盛 体験希望者”みんなでシュッとやったら、これがまた、一気に車内がリフレッシュｗｗｗ

このオリジナル花王「リセッシュ」も、参加者プレゼントとしてゲットできたってことで、今回の“理不尽 爆盛 新幹線ツアー”でもらえた貴重な“理不尽 爆盛グッズ”をチェック↓↓↓

“理不尽 爆盛グッズ”がこれまたｗｗ

“理不尽 爆盛 新幹線ツアー”に参加した人には、オリジナル T シャツのほか、切符ケース、通常座席ヘッドカバーの上に敷かれた特製ヘッドカバータオルなど。

鉄道好きは、この往路のツアー切符も「記念にとっておきたい」ということで、有人改札で無効印を押してもらう人も。

―――ちなみに、JR東海の東海道新幹線 貸切メニューは、こんなこともオプションで選べちゃうよっていう気になるアイテムをチェック↓↓↓

JR東海が演出する車内オプションの数々

JR東海 東海道新幹線 貸切プランでは、いつもの出張で使う新幹線の雰囲気からは想像できないほどの、ぶっ飛んだアイテムを用意してるという。

たとえば、通路に敷くオリジナルカーペットや、この特製ヘッドカバーなど。

こうした特注デザインのカーペットやヘッドカバーもJR東海が受注し、本番では駅入線中のほんの数分という短時間にスタッフ総力をかけて装飾するというから、すごいｗｗ

車両仕切りドア妻面の広告にも、こうしてちゃんとビジュアルで演出するところも、粋でしょｗ

―――ってことで、JTB＋日清＋JR東海がリアル化してしまった、理不尽 爆盛 新幹線ツアー「日清焼そば U.F.O. ソースエクスプレス」は、拍手と笑顔が爆盛で新大阪駅へ。

今後も、こうした、「日常の新幹線ではありえない、非日常新幹線ツアー」を手がけていくというから、JTBに、日清に、JR東海に、期待しちゃおう！！

最後は、クイズに挑戦↓↓↓

クイズ１：答え４

クイズ２：答え３

クイズ３：答え１

クイズ４：答え４

クイズ５：答え４

クイズ６：答え２

クイズ７：答え２

クイズ８：答え１

クイズ９：答え４

クイズ１０：答え３