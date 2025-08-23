「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）

巨人が３連勝。貯金を６月３０日以来の「２」とし、３位ＤｅＮＡとのゲーム差を３・５に広げた。

五回、先頭の岡本が均衡を破る左越え１０号ソロ。２試合連続の一発を放つと、七回にはバックスクリーン左へ２打席連続となる１１号ソロ。主砲の完全復活を告げる２発で主導権を握った。

試合後は２日連続のお立ち台に上がり“和真節”。「試行錯誤しながらやっているので、頑張りたいなと思います」、「やっぱりホームランになって良かったなと思います」、「温大も頑張っていたので、打てて良かったなと思います」、「明日も勝てる様に頑張りますので、応援よろしくお願いします！」などと語った。

質問に表情を変えず最小限に答えるやり取りに場内が沸いていたが、インタビュアーが盛り上げるように「最後にもう一言、昨日、ホームランが出ました。きょうも２本出ました。また明日、３連戦３連勝に向けてもう一言お願いします」と促すと、「いつもありがとうございます」と要望通り？の一言締め。場内がドッと沸き、岡本も笑顔だった。