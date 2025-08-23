秋田宗好さん死去 “空耳俳優”が追悼「突然の訃報で驚きました」【独占コメント】
俳優の秋田宗好さんが7月17日、急性心筋梗塞のため死去した。54歳。22日、秋田さんが代表を務めていたオフィスヤマジャムの公式サイトで発表された。『タモリ倶楽部』の名物企画「空耳アワー」の出演でも知られた秋田さんの突然の訃報を受け、同じく“空耳俳優”として活躍した野田美弘が、ORICON NEWSの取材に応じ、その死を悼んだ。
【写真】5月には…木梨憲武のラジオでの様子を公開していた秋田さん
野田は「突然の訃報で驚きました」と、言葉を失った様子。秋田さんについては、「私にとって“空耳でよく見てた人”という印象」だったというが、「私の初めての空耳撮影で、そのネタ（以前記事にもしていただいた「うわー抜いている」）のメイン（スリを目撃する）の役が秋田さんだったと思います」と思い出を語った。
共演は「1、2回だった」といい、「秋田さんが空耳にお出にならなくなっていき、ちょうど私と入れ替わるような感じだったと思います」と当時を振り返った。そして、「秋田さんは私とひとつ違いだったのですね…。もう、ひと事ではない歳ごろです…」と、早すぎる死を悼み、「ご冥福をお祈りします」と結んだ。
秋田さんは、1992年のNHK『ひらり』、同年公開の映画『シコふんじゃた。』や、2008年放映のCM『サントリー・DAKARA』余分三兄弟・糖分役などで活躍。
事務所のサイトでは「俳優として多くの作品に出演し、また弊社代表としても尽力してまいりました秋田宗好が、令和7年7月17日、急性心筋梗塞のため急逝いたしました。享年54歳でした。あまりにも大きな存在であった秋田との突然の別れを受け止めることができず、私たち関係者一同は未だ深い悲しみの中におります」と報告。
続けて「秋田を応援し続けてくださった皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げるとともに秋田が生前携わっていた仕事を無事に終えるため、訃報のお知らせが遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝えられた。
