永瀬莉子、初写真集の“お気に入りカット”は「大人っぽい表情」
女優の永瀬莉子が23日、都内で開催された自身初の写真集『永瀬莉子1st写真集 glimmers』発売記念イベントに出席。出版の喜びや、最近はまっているものについて語った。
【写真】お気に入りカットを見せる永瀬莉子
本作は、永瀬が訪れてみたかったという韓国を舞台に、街歩きや食事、ヴィラでの姿など、今の永瀬の魅力を詰め込んだロードムービーのような一冊。
永瀬は「撮ってみたいなっていう思いはずっとあった。23歳になるタイミングで出版することができて、本当にうれしく思います」と笑顔を見せ、タイトルについては「その時にしか撮れない、今の等身大な私を見てもらえる一冊が作れたなという風に思った。そういう一瞬のきらめきを意味する『glimmers』にしました」と明かした。
お気に入りカットには、振り向く姿を収めたものを選び「旅感もありつつ、少し10代の時とは違う大人っぽい表情で、お気に入りです」とアピール。特に祖父母からの反応がうれしかったという写真集の自己採点を求められると「120点です！」と答えて「リラックスしている私から、バチっと決めているような、いろんなふり幅で楽しんでいただける一冊になったので。大大大大満足です」と語った。
今後の目標を問われると「一人で国内とか、どこでも、旅行とかに行けたらいいなという風に思っています。もう一つは、最近レゴが趣味なんですけど、もっとたくさん組み立てたいなって思ってます」と発言。
レゴ好きになったきっかけについては「最近のレゴはインテリアにもなるみたいなのを見かけたことがあって。細かい作業がすごく好きなのでやってみようと思って始めたら、まんまとドはまりして。今日もお渡し会をさせていただいたんですけど、その時も私のレゴ好きを知って、レゴのプレゼントをしてくださる方もいらして。今から組み立てるのが楽しみです」と笑顔を見せた。
TBS日曜劇場『御上先生』や本作の出版を含め、2025年のこれまでの活動に関しては「本当にここまででも濃い1年で。こういう新しい挑戦をさせていただいたり、お仕事面でもいろんな役に携わらせていただいたので。自分の中でも一つ大きな変化がある1年だなっていう風に思っています」と話していた。
