¥µ¥ó¥É¡¡¥Þ¡¼·¯200¾¡²¦¼ê¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼è¤êÌá¤·¤¿¡×¡¡Ã£À®¼Ô¡Ö¤½¤ì°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó81µå¤òÅê¤²3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë°ÊÍè140Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö199¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡£200¾¡¤Ï´°Á´¤ËÄÌ²áÅÀ¡£¤¹¤´¤¤ÇÆµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö¼è¤êÌá¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀÎ¤Î400¾¡Åê¼ê¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö400¾¡¤Ê¤ó¤«ÌµÍý¡£¥Þ¡¼·¯¤Ï¶á¡¹Ã£À®¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß200¾¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ20¾¡¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£°ÛÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£