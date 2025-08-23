◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 8-3 ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

ソフトバンクは投打振るわず、リーグ2位日本ハムとの首位攻防戦に2連敗。11カードぶりのカード負け越しとなりました。

先発はここまで10勝6敗、防御率2.95の有原航平投手。0対0の2回、先頭のレイエス選手に第26号ソロホームランを打たれると、万波中正選手にはタイムリーを打たれて失点。

さらに自身のフィルダースチョイスで満塁のピンチを招くと、押し出し四球と内野ゴロの間に失点し、日本ハム打線に打者9人の猛攻を許して4点を先制されます。

打線は直後の3回に四球とヒットで2アウト1、2塁のチャンスを作るも、近藤健介選手がセカンドゴロに倒れて無得点。

それでも4回、先頭の山川穂高選手がヒットで出塁すると、続く牧原大成選手が第3号2ランホームランを放ち、2点を返します。

しかし直後の4回裏、有原投手が清宮幸太郎選手にタイムリーを打たれて、リードを3点に広げられます。

そして6回にも清宮選手にタイムリーを打たれた有原投手は、6回6失点で降板。試合を作ることができませんでした。

また7回には2番手で前田悠伍投手が登板するも、レイエス選手に第27号ソロホームラン、石井一成選手に第3号ソロホームランを浴び、リードを6点に広げられました。

4回以降得点を奪えずにいた打線は8回、2アウトから牧原選手がタイムリーを打ちましたが、反撃とはならず。投打ともに日本ハムの勢いに押され、首位攻防戦3連戦を2連敗で負け越し。2位日本ハムにゲーム差を1.5に縮められました。