◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 8-3 ソフトバンク（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追う2位日本ハム。首位攻防2戦目に勝利し、2連勝で1.5ゲーム差に迫っています。

試合が動いたのは2回。日本ハム打線が対する先発・有原航平投手をとらえます。先頭のレイエス選手が第26号ソロを放つと、後続も連打で無死1、3塁のチャンスメイク。ここで万波中正選手にもタイムリーが生まれます。さらに相手のエラーも絡み無死満塁をつくると、有原投手の押し出し四球と、水谷瞬選手のセカンドゴロの間の生還で一挙4得点をあげました。

しかし4回にソフトバンクも反撃。日本ハムの先発・福島蓮投手は先頭の山川穂高選手にヒットを浴びると、続く牧原大成選手の2ランを被弾しました。

これで2点差に迫られるも、日本ハム打線は直後に再び猛攻。ヒットと四球などで2アウト1、3塁の好機をつくると、清宮幸太郎選手のタイムリーでリードを3点に広げました。

6回からはドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手がプロ初のリリーフ登板。プロ初のヒットを浴びるも打者3人で抑えます。

この好投を援護したい日本ハム打線は、7回に2番手としてマウンドに迎えた2年目左腕・前田悠伍投手の前に2HRを記録。さらにリードを広げます。

8回のマウンドにもあがった柴田投手は、2巡目となったソフトバンク打線の前に1失点。さらに2アウト満塁のピンチを招き降板となりました。それでも上原健太投手がこのピンチをしっかりと抑えます。さらに9回を金村尚真投手が抑えゲームセット。快勝を収め2連勝としました。