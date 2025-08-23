©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

　アニメ『名探偵コナン』「少年探偵団セレクション」計32エピソードが、TVerにて毎日1話ずつ無料配信される。

　8月30日、31日放送の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）で原作者・青山剛昌がチャリティーTシャツデザインを描き下ろしたことでも話題となっている本作。チャリティーTシャツデザインにも描かれている、江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦の5人で構成された少年探偵団の活躍を描く「少年探偵団セレクション」が配信される。

『名探偵コナン』少年探偵団セレクション配信作品#112　帝丹小七不思議事件#136　青の古城探索事件 前編#137　青の古城探索事件 後編#443　ため息潮干狩り（前）#444　ため息潮干狩り（後）#481　山姥の刃物（前）#482　山姥の刃物（後）#329　お金で買えない友情 前編#330　お金で買えない友情 後編#374　星と煙草の暗号 前編#375　星と煙草の暗号 後編#571　もののけ倉でお宝バトル（前）#572　もののけ倉でお宝バトル（後）#925　心のこもったストラップ（前）#926　心のこもったストラップ（後）#394　奇抜な屋敷の大冒険 封印編#395　奇抜な屋敷の大冒険 絡繰編#396　奇抜な屋敷の大冒険 解決編#346　お尻のマークを探せ 前編#347　お尻のマークを探せ 後編#294　愛と決断のスマッシュ（前編）#295　愛と決断のスマッシュ（後編）#551　犯人は元太の父ちゃん（前）#552　犯人は元太の父ちゃん（後）#622　緊急事態252（前）#623　緊急事態252（後）#751　招き三毛猫の事件（前）#752　招き三毛猫の事件（後）#889　新任教師の骸骨事件（前）#890　新任教師の骸骨事件（後）#421　イチョウ色の初恋（前編)#422　イチョウ色の初恋（後編）

