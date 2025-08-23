アニメ『名探偵コナン』「少年探偵団セレクション」計32エピソードが、TVerにて毎日1話ずつ無料配信される。

8月30日、31日放送の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）で原作者・青山剛昌がチャリティーTシャツデザインを描き下ろしたことでも話題となっている本作。チャリティーTシャツデザインにも描かれている、江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦の5人で構成された少年探偵団の活躍を描く「少年探偵団セレクション」が配信される。

『名探偵コナン』少年探偵団セレクション配信作品#112 帝丹小七不思議事件#136 青の古城探索事件 前編#137 青の古城探索事件 後編#443 ため息潮干狩り（前）#444 ため息潮干狩り（後）#481 山姥の刃物（前）#482 山姥の刃物（後）#329 お金で買えない友情 前編#330 お金で買えない友情 後編#374 星と煙草の暗号 前編#375 星と煙草の暗号 後編#571 もののけ倉でお宝バトル（前）#572 もののけ倉でお宝バトル（後）#925 心のこもったストラップ（前）#926 心のこもったストラップ（後）#394 奇抜な屋敷の大冒険 封印編#395 奇抜な屋敷の大冒険 絡繰編#396 奇抜な屋敷の大冒険 解決編#346 お尻のマークを探せ 前編#347 お尻のマークを探せ 後編#294 愛と決断のスマッシュ（前編）#295 愛と決断のスマッシュ（後編）#551 犯人は元太の父ちゃん（前）#552 犯人は元太の父ちゃん（後）#622 緊急事態252（前）#623 緊急事態252（後）#751 招き三毛猫の事件（前）#752 招き三毛猫の事件（後）#889 新任教師の骸骨事件（前）#890 新任教師の骸骨事件（後）#421 イチョウ色の初恋（前編)#422 イチョウ色の初恋（後編）

（文＝リアルサウンド編集部）