テレビアニメ『名探偵コナン』「少年探偵団セレクション」TVer無料配信決定

写真拡大

　読売テレビ・日本テレビ系にて放送中のテレビアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜　後6：00 ※一部地域を除く）の中から「少年探偵団セレクション」計32エピソードが、23日よりTVerにて毎日1話ずつ無料配信される。

【場面カット】かわいい！照れたような笑顔を見せた灰原哀

　30日・31日放送の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』で原作者・青山剛昌氏がチャリティーTシャツデザインを描き下ろしたことでも話題となっている本作。今回TVerでは、チャリティーTシャツデザインにも描かれている、江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦の5人で構成された少年探偵団の活躍を描く「少年探偵団セレクション」が配信される。

　無料配信は、各日午後5時1分から1話ずつ配信予定。視聴可能期間は各話配信開始より1週間となる。配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり。

■『名探偵コナン』少年探偵団セレクション配信スケジュール
#112　帝丹小七不思議事件
#136　青の古城探索事件 前編
#137　青の古城探索事件 後編
#443　ため息潮干狩り（前）
#444　ため息潮干狩り（後）
#481　山姥の刃物（前）
#482　山姥の刃物（後）
#329　お金で買えない友情 前編
#330　お金で買えない友情 後編
#374　星と煙草の暗号 前編
#375　星と煙草の暗号 後編
#571　もののけ倉でお宝バトル（前）
#572　もののけ倉でお宝バトル（後）
#925　心のこもったストラップ（前）
#926　心のこもったストラップ（後）
#394　奇抜な屋敷の大冒険 封印編
#395　奇抜な屋敷の大冒険 絡繰編
#396　奇抜な屋敷の大冒険 解決編
#346　お尻のマークを探せ 前編
#347　お尻のマークを探せ 後編
#294　愛と決断のスマッシュ（前編）
#295　愛と決断のスマッシュ（後編）
#551　犯人は元太の父ちゃん（前）
#552　犯人は元太の父ちゃん（後）
#622　緊急事態２５２（前）
#623　緊急事態２５２（後）
#751　招き三毛猫の事件（前）
#752　招き三毛猫の事件（後）
#889　新任教師の骸骨事件（前）
#890　新任教師の骸骨事件（後）
#421　イチョウ色の初恋（前編)
#422　イチョウ色の初恋（後編）