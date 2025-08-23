『名探偵コナン』「少年探偵団セレクション」計32エピソード、TVerで毎日1話ずつ無料配信
読売テレビ・日本テレビ系にて放送中のテレビアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜 後6：00 ※一部地域を除く）の中から「少年探偵団セレクション」計32エピソードが、23日よりTVerにて毎日1話ずつ無料配信される。
【場面カット】かわいい！照れたような笑顔を見せた灰原哀
30日・31日放送の『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』で原作者・青山剛昌氏がチャリティーTシャツデザインを描き下ろしたことでも話題となっている本作。今回TVerでは、チャリティーTシャツデザインにも描かれている、江戸川コナン、灰原哀、吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦の5人で構成された少年探偵団の活躍を描く「少年探偵団セレクション」が配信される。
無料配信は、各日午後5時1分から1話ずつ配信予定。視聴可能期間は各話配信開始より1週間となる。配信スケジュールは予告なく変更となる可能性あり。
■『名探偵コナン』少年探偵団セレクション配信スケジュール
#112 帝丹小七不思議事件
#136 青の古城探索事件 前編
#137 青の古城探索事件 後編
#443 ため息潮干狩り（前）
#444 ため息潮干狩り（後）
#481 山姥の刃物（前）
#482 山姥の刃物（後）
#329 お金で買えない友情 前編
#330 お金で買えない友情 後編
#374 星と煙草の暗号 前編
#375 星と煙草の暗号 後編
#571 もののけ倉でお宝バトル（前）
#572 もののけ倉でお宝バトル（後）
#925 心のこもったストラップ（前）
#926 心のこもったストラップ（後）
#394 奇抜な屋敷の大冒険 封印編
#395 奇抜な屋敷の大冒険 絡繰編
#396 奇抜な屋敷の大冒険 解決編
#346 お尻のマークを探せ 前編
#347 お尻のマークを探せ 後編
#294 愛と決断のスマッシュ（前編）
#295 愛と決断のスマッシュ（後編）
#551 犯人は元太の父ちゃん（前）
#552 犯人は元太の父ちゃん（後）
#622 緊急事態２５２（前）
#623 緊急事態２５２（後）
#751 招き三毛猫の事件（前）
#752 招き三毛猫の事件（後）
#889 新任教師の骸骨事件（前）
#890 新任教師の骸骨事件（後）
#421 イチョウ色の初恋（前編)
#422 イチョウ色の初恋（後編）
