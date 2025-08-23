米ニューヨーク州の州間高速道路で観光バスが横転する事故が起き、５人が死亡した/WGRZ

（ＣＮＮ）２２日午前、ナイアガラの滝の息を呑（の）むような景色を堪能した後、観光客の一団がバスに乗り込み、ニューヨーク市への帰路に就いた。しかしその約１時間後、バスはニューヨーク州の高速道路脇の溝に横転する事故を起こした。

当局によると、バスの運転手は不注意から車両を制御できなくなり、バスは州間高速道路上で横転した。場所はバッファローの東郊ペンブロークの近く、ナイアガラの滝からは東へ約６４キロの地点だった。

警察によると、乗客５２人のうち一部は車外に投げ出され、残りは車内に閉じ込められた。救急車、州警察、地元警察、その他の救急隊員が現場に駆けつけて救助活動を行った。事故により５人が死亡、数十人が負傷した。

中国やフィリピンの出身者を含む乗客の多くは英語がほとんど話せなかったため、現場には通訳も投入された。警察は通訳を介した乗客とのやり取りにより事故状況の究明に当たっている。

バスは午後０時２０分過ぎに横転し、大きく損傷した。当局によると乗客の大半はシートベルトを締めておらず、一部は車外に投げ出された。

州警察によれば乗客の年齢は１歳から７４歳までで、死亡者に子どもはいなかった。

当局は事故に対応するため東西両車線を閉鎖。これを受け交通量の多い州間高速道路では多数の車両が立ち往生した。両車線は同日中に再開された。

少なくとも３０人が病院に搬送された。負傷の度合いは頭部や内臓の損傷、骨折など軽傷から重傷まで様々。それ以外の人々は医療上安定した状態にあると判断された。