【しまむらの花柄】が上品で可愛い！ 大人のオシャ見え♡「淡色ブラウス」

夏コーデはシンプルにまとまりがち……。今回紹介する【しまむら】の花柄ブラウスがあれば、一点投入でシャレ見えが狙えます。花柄のコード刺繍が、マンネリになりがちな夏コーデに華やぎをプラス。大人コーデにもマッチしそうな淡色ブラウスをぜひチェックしてみて。

淡色 × 花柄が上品！ シアー素材のブラウス

【しまむら】「TT*YUU2WAYシアーBL」\1,969（税込）

印象的な花柄のコード刺繍で、上品見えを狙えるブラウス。ふわっと軽やかなシアー素材が、フェミニンなムードを演出します。淡色のブラウスはきれいめに着こなしやすく、パンツともスカートとも好相性。前後2WAYで着用できます。

抜け感たっぷりに着こなせるオーバーサイズ

ヒップまで覆うオーバーサイズシルエットで、抜け感たっぷりなコーデに。シンプルになりがちな夏コーデも、花柄のシアーブラウスを投入すれば一気に着映え感がアップ。淡色のワントーンコーデは、異素材を組み合わせて野暮ったさを回避すると◎ キャミやタンクトップをインナーにすればほんのり素肌が透け、色っぽさが漂います。

