おぎやはぎ・小木、36年前の日産“名車”を「買おうかな…」 『愛車遍歴』×『頭文字D』コラボ回で決意!?
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう23日に放送される。今回は、「祝・連載開始30周年！頭文字Dとコラボしたよ！オーナーさん、いらっ車い!!」と題し、連載30周年を迎えた人気マンガ『頭文字D』とのコラボした特別企画を送る。
【最新番組カット】中古車市場で価格高騰中…AE86のライバルとして描かれた日産“名車”の全貌
今回番組には、峠の走り屋をテーマにした世界的人気作品に魅せられたオーナーたちが、原作に登場するマシンを自分なりに思い思いのチューニングを施した、愛情にあふれる4台のマシンを紹介。アニメ化の際に監修も務めた“ドリフトキング”土屋圭市を解説に迎え、そのこだわりを深掘りする。
番組の最後に登場したのは、主人公・藤原拓海のライバル・中里毅の愛車で、1989年にリリースされた日産『スカイラインGT-R』（R32）。作中で、藤原の愛車・トヨタ『スプリンター トレノ』（AE86）を性能差で圧倒し、名勝負が描かれた1台だ。
「4灯テールランプを見てかっこいいと思った」という女性オーナーの“愛車”は、自作のステッカー以外は原作再現せず、自身の好みのカスタムを施した1台。試乗で運転した土屋も同車の元オーナーで、「5台乗りました」と驚きの告白。小木も「俺も「『32』が1番好き」といい、「『32 GT-R』買おうかな…」と、衝動買いの虫が騒ぐ。
