『あんぱん』絵が認めてもらえず落ち込む嵩は… 第106回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第106回（25日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の別居生活が続く中、登美子（松嶋菜々子）から嵩の名前の由来を聞いたのぶは、ひとり山へ向かう。力強い足取りで頂上まで登り、大自然の息吹を感じながら嵩を思うのぶ。一方、嵩は久しぶりに漫画を描こうと紙を取り出す。のぶの言葉が脳裏に甦り、たちまち没頭して鉛筆を動かす嵩。そんな嵩のもとに久しぶりに帰ったのぶは、自分は何者にもなれなかったと、秘めていた思いを吐露する。
今回は、嵩（北村匠海）はあんぱんを配る太ったおじさんの絵が認めてもらえず落ち込んでいた。のぶ（今田美桜）はそのおじさんの絵が好きだと言って嵩を励ます。そんな中、カフェでメイコ（原菜乃華）と鉢合わせた嵩は、会ったことをのぶには内緒にするよう口止めする。それから1か月後のぶの誕生日。お祝いに来ていたメイコから嵩に口止めされた話を聞いて、動揺を隠せないのぶ。そこに嵩が帰ってきて…。
【写真あり】新キャラ続々！新たな相関図に「新鮮」「ワクワク」
前回は、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の別居生活が続く中、登美子（松嶋菜々子）から嵩の名前の由来を聞いたのぶは、ひとり山へ向かう。力強い足取りで頂上まで登り、大自然の息吹を感じながら嵩を思うのぶ。一方、嵩は久しぶりに漫画を描こうと紙を取り出す。のぶの言葉が脳裏に甦り、たちまち没頭して鉛筆を動かす嵩。そんな嵩のもとに久しぶりに帰ったのぶは、自分は何者にもなれなかったと、秘めていた思いを吐露する。