元お笑いタレントで落語家の月亭方正（57）が23日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、感心する漫才コンビについて語った。

東京・新宿の寄席・末廣亭で22日、落語会を開催した方正。ゲストは「NON STYLE」で、パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之からは「昨日もウケてました？」と問われた。

方正は「ウケてましたよ」と返答しつつ、「ナイツのウケ方はエグいね」と、ナイツにも賛辞を送った。かつて同じ寄席に出た際の印象が強いようで、「ナイツの漫才を見ていて、素晴らしいなと思って。NON STYLEも素晴らしい。その素晴らしいというのは、守備範囲がホントに広いです。ホントに」と理由を説明した。

ナイツやNON STYLEの漫才を、若手コンビの漫才と比較。「やっぱり若手の漫才師とか出てくるでしょう？おもしろいんですよ。凄くセンスもいいし、感覚も素晴らしい。ただ、おじいちゃん、おばあちゃんとか、高齢の方は、“ちょっと分からへん”という空気が分かるんですよ。とがっていればとがっているほど、分かりにくくなるから」と指摘した。対照的なのがナイツやNON STYLEだという。「だけど、NON STYLEとかナイツの漫才は、全部、老若男女、全部拾う。分かってるでしょう？」と違いを説明した。

すると塙は「ちょっと、にょ（女）が弱い気がしますけど」と返答。土屋伸之も「にゃく（若）寄りのにょ（女）が弱いですけどね」と、言葉遊びで笑わせていた。