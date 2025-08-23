「警察おちょくってるような」暴走する“爆音バイク”…パトカーに向け消火器噴射も　「ドライバーもふざけて」危険な“箱乗り”する車も

福岡・志免町の交差点で、爆音を響かせながら走り回る“迷惑バイク”の姿がカメラに捉えられた。バイクは警察を挑発するように、消火器を噴射。迷惑行為を繰り返していたという。

さらに熊本市では窓から体を乗り出す危険な“箱乗り”をする車が目撃された。

消火器噴射…深夜の交差点を占拠する迷惑バイク

福岡・志免町で14日午前1時頃に撮影されたのは、ブンブンと爆音を響かせながら、交差点をぐるぐると暴走する“迷惑バイク”の姿だ。

当時、深夜1時過ぎにも関わらず、歩道には人だかりができていた。さらに反対車線には赤色灯をつけた2台のパトカーがスタンバイしているのも確認されていた。

撮影者：

警察をおちょくってるような感じで、パトカーに向かって消火器をブワーッとぶちまけてるような感じだった。

撮影者によると、約3分間、交差点を暴走すると走り去っていったという。

一歩間違えれば事故に…“箱乗り”する車

一方、熊本市では15日午後1時半頃、あぶない2人組がカメラに捉えられていた。

撮影者：

うおぉぉぉぉ…

同乗者：

どうしたの？

何があったのか映像を見返すと、2台目の車に異変が起きていた。

なんと2人の上半身が車から飛び出ていた。この車は窓際に座るように身を乗り出す、いわゆる“箱乗り”を行っていたのだ。一つ間違えば、ケガでは済まない危険な行為だった。

撮影者：

ドライバーもふざけていて、左右にハンドルを切って男性らを振り落とそうとしていた。見た瞬間に危ないなと思いました。

（「イット！」 8月21日放送より）