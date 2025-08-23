研ナオコ、娘の部屋にソファーベッド 組み立て動画に反響「豪華」「憧れが詰まってる」
【モデルプレス＝2025/08/23】研ナオコが8月22日、自身のInstagramを更新。娘の部屋にソファーベッドを設置する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】研ナオコ、部屋で組み立て作業する娘たちの姿
研は「娘のお部屋にソファーベッド完成しました」と報告し、グレーのソファーベッドを組み立てる様子を公開。「私は応援だけ」と謙遜しながらも、娘と夫が作業する様子が動画に収められている。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「豪華」「組み立てられるのすごい」「お疲れ様でした」「憧れが詰まってる」「素敵なお部屋」といったコメントが寄せられている。
研は1987年7月、元俳優で芸能事務所代表の野口氏と結婚。同年10月に第1子長男、1989年8月に第2子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】研ナオコ、部屋で組み立て作業する娘たちの姿
◆研ナオコ、娘の部屋にソファーベッド
研は「娘のお部屋にソファーベッド完成しました」と報告し、グレーのソファーベッドを組み立てる様子を公開。「私は応援だけ」と謙遜しながらも、娘と夫が作業する様子が動画に収められている。
この投稿に、ファンからは「羨ましい」「豪華」「組み立てられるのすごい」「お疲れ様でした」「憧れが詰まってる」「素敵なお部屋」といったコメントが寄せられている。
研は1987年7月、元俳優で芸能事務所代表の野口氏と結婚。同年10月に第1子長男、1989年8月に第2子長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】