渡辺美奈代、ハマっているヘルシー手料理公開「初めて知った」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】歌手でタレントの渡辺美奈代が22日、自身のInstagramを更新。ハマっているというヘルシーな手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代「初めて知った」と話題のヘルシー手料理
渡辺は「最近ハマっている」と添え、カリフラワーライスで作った手料理を公開。「＃頂き物のニンニクたっぷりいれて ＃ガーリックライスの様にしてます ＃食べ過ぎちゃう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「カリフラワーライス初めて知った」「センス抜群」「レシピ知りたい」「真似したいです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代「初めて知った」と話題のヘルシー手料理
◆渡辺美奈代、ハマっているヘルシー手料理公開
渡辺は「最近ハマっている」と添え、カリフラワーライスで作った手料理を公開。「＃頂き物のニンニクたっぷりいれて ＃ガーリックライスの様にしてます ＃食べ過ぎちゃう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「カリフラワーライス初めて知った」「センス抜群」「レシピ知りたい」「真似したいです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】