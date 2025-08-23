渡辺美奈代（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/23】歌手でタレントの渡辺美奈代が22日、自身のInstagramを更新。ハマっているというヘルシーな手料理を公開し、反響が寄せられている。

【写真】渡辺美奈代「初めて知った」と話題のヘルシー手料理

◆渡辺美奈代、ハマっているヘルシー手料理公開


渡辺は「最近ハマっている」と添え、カリフラワーライスで作った手料理を公開。「＃頂き物のニンニクたっぷりいれて ＃ガーリックライスの様にしてます ＃食べ過ぎちゃう」とつづっている。

この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「カリフラワーライス初めて知った」「センス抜群」「レシピ知りたい」「真似したいです」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

