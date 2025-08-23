SUPER JUNIOR・ヒチョル、ついにメンバーに“告訴状”を提出!?ドンヘの暴走に怒り爆発

ボーイズグループSUPER JUNIORのヒチョルがドンヘに対する告訴状を公開した。

【画像】「解散の危機だった」ヒチョルが告白

8月23日、ヒチョルは自身のインスタグラムを更新。

彼は、「今日ドンヘがいい加減なことを言ったから驚いたでしょ？イ・ドンヘを告訴する」として、写真を公開した。

写真には、「告訴状」という文字とともに「告訴人キム・ヒチョル」「被告訴人イ・ドンヘ」などの内容が記載されており、目を引いた。

（写真提供＝OSEN）左からヒチョル、ドンヘ

それだけでなく、ヒチョルは「代理人」欄に「法務法人宇宙大スターエンターテインメント」と書くかと思えば、「告訴人との関係」には「告訴人と親戚関係なし、同じアイドルグループメンバー、過去は兄弟のような関係」と綴り、笑いを誘った。

先立って、去る8月2日、ドンヘが自分の屈辱的な写真を公開した後、ヒチョルは「嘘じゃなくて本当に弁護士と話した。近いうちに告訴状も投稿する」と怒りを表した。

（写真＝ヒチョルInstagram）

そんななか、ヒチョルは実際に告訴状をもっともらしく投稿し、ユーモアを届けた。それでも屈することなく、ドンヘはヒチョルが自分の頭に手を当てているかのように見えるコンサート電光掲示板の写真を載せ、「魂抽出」と冗談を言い、ヒチョルは「明日本当に頭を掴んであげようか？」と脅し、面白い言い争いをした。

なお、8月22〜24日、SUPER JUNIORはKSPO DOMEでデビュー20周年記念コンサート「SUPER SHOW 10」ソウル公演を開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。