¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¤¬¡¢¥×¥í4ÀïÌÜ¤Ç½é¤Îµß±çÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤ò2ËÜÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë145¥¥íÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹±ü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄÍª¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡1»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®¤Ë¤â±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹±ü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤à°ìÈ¯¤òÈïÃÆ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÅ·²¦»³¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£