「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）

巨人が３連勝。貯金を６月３０日以来の「２」とし、３位ＤｅＮＡとのゲーム差を３・５に広げた。

ＤｅＮＡ先発・石田裕の前にパーフェクトに抑えられて迎えた五回、先頭の岡本が均衡を破る左越え１０号ソロ。２試合連続の一発に「回の先頭だったので、（塁に）出ようと思って打席に立ちました。ホームランを打てて嬉しいです」とコメントした。

さらに７回にはバックスクリーン左へ２打席連続となる１１号ソロ。「最高の形で追加点をとることができて良かったです」と胸を張った。岡本の２打席連続本塁打は４月１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来。主砲の完全復活を告げる２発で２点を奪った。

八回には泉口の適時二塁打などで２点を追加した。

先発の井上は六回途中無失点に抑える好投で、５月２１日の阪神戦（甲子園）以来となる４勝目を挙げた。５回まで２安打無失点に抑える好投。６回は無死から蝦名に四球を与え、桑原に右中間二塁打を浴びたが、好中継で本塁で蝦名を刺した。後続は２番手・田中瑛が断ち０点に抑えた。

井上は「野手の方に助けられながら、なんとか０点に抑える事ができました。感謝したいです。その中で見つかった反省点としっかり向き合い、次の登板も０点に抑えられるように頑張ります」とコメントした。