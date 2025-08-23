「巨人４−１ＤｅＮＡ」（２３日、東京ドーム）

ＤｅＮＡが巨人に５連敗。２位との直接対決で、相手の４番・岡本一人にやれらた。

先発の石田裕は立ち上がりからストライク先行の攻めの投球を見せた。４回までは巨人打線を無安打に封じ込めるなど圧投。だが、五回だ。先頭で打席に入った岡本に、この日初安打となる先制本塁打を被弾した。その後も切り替えて味方の反撃を待ったが、七回には再び岡本に２打席連発となる本塁打を許した。

踏ん張る石田裕を何とか援護したい打線だったが、好機での１本を欠いた。四回には桑原の二塁打で無死二塁したが、ビシエド、宮崎、戸柱のクリーンアップがそろって凡退。六回には無死一塁から再び桑原の二塁打で、一気に一走・蝦名も三塁を蹴ったが、執念のヘッドスライディングも実らない。三浦監督もリクエストを敢行したが、判定は覆らなかった。

石田裕は７回３安打２失点で降板した。

０−４の九回にビシエドが超低空弾丸ライナーの２号左越えソロを放ち、零敗を免れた。

これで巨人相手に５連敗。２２日に３年連続のシーズン負け越しが決定した相手にこの日も敗れ、今季ここまでで５勝１４敗１分となった。