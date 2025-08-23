Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

伝統が生む質や雰囲気って良いよね。

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「J-FIT小倉織キャップ」は、名前のとおり江戸時代から受け継がれる小倉織を現代にアレンジしたユニークなキャップ。デニム生地の源流とも言われる高密度で上質な風合いが魅力なんです。

一方で、帽子はファッションのアクセントにも重宝しますが、自分には似合わないと感じている方も少なくないはず。そんな悩みも日本人専用設計で解決しているんですよ。

これまで帽子を遠ざけてきた人もチェックする価値はあると思うので、ぜひ筆者の試着レポートを参考にしてみてください。

【デニムの源流｜小倉織】KOKURA DENIMコラボ企画 似合うと出会う帽子 【39％OFF】10,870円 machi-yaで見る

和なのにデニムっぽい独特な存在感

Photo: junior

こちらが「J-FIT 小倉織キャップ」。カラーはシックなホワイトグレーとブラックグレーの2色展開。キャップという形状的にカジュアルさもありますが、質感はキレイめにも合わせやすそう。

Photo: junior

手に取ってみると、なめし革のようななめらかさとほどよい重厚感が両立していて他では味わえない風合いかも。伝統技術が生む上質さはすぐに感じられますね。

Photo: junior

全体をぐるりと囲む「ロビン」と呼ばれる帯も特徴的。驚きなのが、この部分は別パーツを縫い合わせているのではないという点。

帽子全体を一枚の生地で仕立てているので、アクセントは効きつつもスッキリとした一体感が生まれています。こうした細部までのこだわり設計が美しさと耐久性にもつながっているそうですよ。

キレイなシルエットを実現する日本人専用設計

Image: CONFIDENCE STUDIO

一般的に帽子は西洋規格が中心で日本人は骨格的に似合いにくいのだそう。その点「J-FITシリーズ」は日本人の骨格に合わせた設計なので誰でも似合いやすいのが特長。

今回の「J-FIT小倉織キャップ」もその設計思想に加え、ロビンによってシルエットを調整。顔立ちに自然になじみやすく、幅広い人に“似合う”を叶えてくれるのが魅力です。

コーディネートの幅が広がる

Photo: junior

ロビン裾はあえて切りっぱなしにすることでキレイ一辺倒にならないのも楽しいポイント。

格式と伝統ある和織物とロックな感じの混合が他の帽子にはない新鮮さ。シンプルなコーディネートに取り入れるだけでもグッと個性が引き立つので、スタイリングの幅が広がります。

Photo: junior

ブラックグレーも様々なコーディネートに合わせやすいと万能カラーかも。

Photo: junior

さらに魅力的なのは、使い込むほどに風合いが増す「育てるデニム」というコンセプト。時間とともに自分だけの一品へと変化していく過程を楽しめるので、愛着もどんどん深まりますね。

伝統技術を現代的なキャップに落とし込む発想には日本らしいこだわりと美意識が詰まっていると感じ、今後のシリーズにも期待したくなる逸品でしたよ。

少しでも気になったら、ぜひ下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

