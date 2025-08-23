ホームでは5月6日鹿島戦以来のスタメンとなる福岡・見木

　◆明治安田J1リーグ第27節　福岡―清水（23日、福岡・ベスト電器スタジアム）

　リーグ戦で8戦負けなしのアビスパ福岡が、ホームで約1カ月ぶりの公式戦に臨む。清水には4月のアウェー戦で1―3と敗れており、雪辱を期す。

　スタメンが発表され、司令塔の見木友哉が5月10日の横浜FC戦以来、約3カ月半ぶりに先発復帰した。見木は横浜FC戦で右脚に違和感を訴えて途中交代。同21日のYBCルヴァン・カップJ2富山戦で途中出場したものの、その後は長期離脱していた。8月16日のアウェー鹿島戦で後半途中出場し、公式戦復帰。ホームでは5月6日の鹿島戦以来の出場となる。

　元スイス代表のナッシム・ベンカリファも4月2日のアウェー新潟戦以来のスタメン入り。3月中旬に右膝外側半月板損傷で手術し、長期離脱していた小田逸稀が約半年ぶりにベンチ入りするなど、頼もしい戦力が続々と戻ってきた。

【福岡スタメン】
GK　小畑　裕馬
DF　上島　拓巳
DF　奈良　竜樹
DF　安藤　智哉
MF　岩崎　悠人
MF　松岡　大起
MF　見木　友哉
MF　藤本　一輝
FW　紺野　和也
FW　ナッシム・ベンカリファ
FW　名古　新太郎