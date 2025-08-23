◆明治安田J1リーグ第27節 福岡―清水（23日、福岡・ベスト電器スタジアム）

リーグ戦で8戦負けなしのアビスパ福岡が、ホームで約1カ月ぶりの公式戦に臨む。清水には4月のアウェー戦で1―3と敗れており、雪辱を期す。

スタメンが発表され、司令塔の見木友哉が5月10日の横浜FC戦以来、約3カ月半ぶりに先発復帰した。見木は横浜FC戦で右脚に違和感を訴えて途中交代。同21日のYBCルヴァン・カップJ2富山戦で途中出場したものの、その後は長期離脱していた。8月16日のアウェー鹿島戦で後半途中出場し、公式戦復帰。ホームでは5月6日の鹿島戦以来の出場となる。

元スイス代表のナッシム・ベンカリファも4月2日のアウェー新潟戦以来のスタメン入り。3月中旬に右膝外側半月板損傷で手術し、長期離脱していた小田逸稀が約半年ぶりにベンチ入りするなど、頼もしい戦力が続々と戻ってきた。

【福岡スタメン】

GK 小畑 裕馬

DF 上島 拓巳

DF 奈良 竜樹

DF 安藤 智哉

MF 岩崎 悠人

MF 松岡 大起

MF 見木 友哉

MF 藤本 一輝

FW 紺野 和也

FW ナッシム・ベンカリファ

FW 名古 新太郎