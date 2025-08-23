歌手の和田アキ子（75）が23日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。詐欺電話がかかってきた際の対応を振り返った。

リスナーから詐欺電話がかかってきたとのメールが寄せられると、和田は「あたしスマホになんか分かんない電話かかってきて」と語り出した。

「けっこうしつこかったんで」迷った末に電話に出て「もしもし」と応対すると、相手は名前を言い、「あなたのキャッシュカードは…」などという話をされたという。

そこで「お前、どこにかけてんねん」と迫力ある声色で話したと再現し、「おお、上の方に注意しとくから名前を言え」と凄んだと和田。「そしたら切れた」と続けると、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「素晴らしい対処法ですね」と大笑いした。

和田は「もうあまりにもかけてくるから詐欺やと思ってるから」と話し、垣花は「凄いですね。まずびびらないっていうことが模範ですね、アッコさん」と感心した。

さらに和田は「今度家電で、家電も一つは留守電にして、一つはそのままにしてるのに、かかってきて。それは10回鳴って、ちょっとうるさいんで出て、ずっと黙ってたら向こうから切りました」と回顧した。

和田は「出ないのが一番で、最近多いのが警察を名乗るとか」と話し、「警察の方が話してるのを聞いてると、警察って何言ってもお金に関係する話があったらもう詐欺だと思ってください、それが一番いいと」「気をつけてください」と力を込めた。