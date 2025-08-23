Maison de FLEUR×エスターバニー初コラボ♡全7アイテム登場

Maison de FLEURから、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」との初コラボレーションアイテムが登場します。ブランドの象徴であるリボンとピンクを取り入れた全7型のラインアップは、バッグやポーチ、チャームまで幅広く展開。エスターバニーならではの大きな瞳と愛らしい世界観が、Maison de FLEURの上品な雰囲気と溶け合い、とびきりガーリーなコレクションに仕上がりました。

Maison de FLEUR×エスターバニーの魅力

今回のコラボでは、人気のダブルリボントートバッグをはじめ、甘くてポップなアイテムがラインアップ。シルバーの箔プリントや刺繍で表現された「リボンバニー」は特別感たっぷりです。

Maison de FLEURロゴも限定デザインで、持つだけで気分が上がる可愛さ♡刺繍やカラーリングには温かみのあるビターブラウンを使用し、大人っぽさも演出しています。

大人の女性に寄り添う秋冬の美♡FLORALE BY Triumph新作アイテム

全7アイテムを徹底チェック

Esther Bunny WRトートバッグ

価格：6,600円

それぞれキャラクターに合わせたリボンやカラーを取り入れ、ギフトにもぴったり。特にぬいぐるみチャームは3種類展開でコレクション心をくすぐります♪

カラー：Pink/Lavender

Esther Bunny WR2Wayトートバッグ

価格：6,200円

カラー：Pink/Lavender

Esther Bunny ラウンドポーチ

価格：4,700円

カラー：Pink

Esther Bunny ぬいぐるみチャーム

価格：3,500円

カラー：White/Pink/Lavender

Esther Bunny リボンチャーム

価格：3,300円

カラー：Light Pink/Pink/Lavender

Esther Bunny タオルハンカチ

価格：1,870円

カラー：Pink

Esther Bunny スクエアトートバッグ

価格：6,600円

カラー：Ivory/Pink

甘さと遊び心を楽しむチャンス♡

Maison de FLEURとエスターバニーが初めて出会った今回のコレクションは、甘さと遊び心をぎゅっと詰め込んだ全7型。

バッグからチャームまで幅広く揃うので、自分用はもちろん大切な人へのプレゼントにもおすすめです。

発売は8月29日（金）、ECサイトでは前日28日（木）20時から先行スタート。この秋、心ときめくアイテムをぜひチェックしてみてください。