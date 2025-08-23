Maison de FLEUR×エスターバニー初コラボ♡全7アイテム登場
Maison de FLEURから、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」との初コラボレーションアイテムが登場します。ブランドの象徴であるリボンとピンクを取り入れた全7型のラインアップは、バッグやポーチ、チャームまで幅広く展開。エスターバニーならではの大きな瞳と愛らしい世界観が、Maison de FLEURの上品な雰囲気と溶け合い、とびきりガーリーなコレクションに仕上がりました。
Maison de FLEUR×エスターバニーの魅力
今回のコラボでは、人気のダブルリボントートバッグをはじめ、甘くてポップなアイテムがラインアップ。シルバーの箔プリントや刺繍で表現された「リボンバニー」は特別感たっぷりです。
Maison de FLEURロゴも限定デザインで、持つだけで気分が上がる可愛さ♡刺繍やカラーリングには温かみのあるビターブラウンを使用し、大人っぽさも演出しています。
全7アイテムを徹底チェック
Esther Bunny WRトートバッグ
価格：6,600円
それぞれキャラクターに合わせたリボンやカラーを取り入れ、ギフトにもぴったり。特にぬいぐるみチャームは3種類展開でコレクション心をくすぐります♪
カラー：Pink/Lavender
Esther Bunny WR2Wayトートバッグ
価格：6,200円
カラー：Pink/Lavender
Esther Bunny ラウンドポーチ
価格：4,700円
カラー：Pink
Esther Bunny ぬいぐるみチャーム
価格：3,500円
カラー：White/Pink/Lavender
Esther Bunny リボンチャーム
価格：3,300円
カラー：Light Pink/Pink/Lavender
Esther Bunny タオルハンカチ
価格：1,870円
カラー：Pink
Esther Bunny スクエアトートバッグ
価格：6,600円
カラー：Ivory/Pink
甘さと遊び心を楽しむチャンス♡
Maison de FLEURとエスターバニーが初めて出会った今回のコレクションは、甘さと遊び心をぎゅっと詰め込んだ全7型。
バッグからチャームまで幅広く揃うので、自分用はもちろん大切な人へのプレゼントにもおすすめです。
発売は8月29日（金）、ECサイトでは前日28日（木）20時から先行スタート。この秋、心ときめくアイテムをぜひチェックしてみてください。