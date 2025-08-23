◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）

巨人は岡本和真内野手の先制ソロが決勝打となり３連勝。先発した井上温大投手は５回１／３を３安打無失点と粘投し、４勝目をマーク。５月２１日の阪神戦（甲子園）以来、約３か月ぶりに白星を挙げた。

試合が動いたのは両軍無得点の５回。先頭の岡本が左中間へ先制の１０号ソロをたたき込み、先制点を奪った。２２日の同戦から２戦連発となり、２０２４年９月１９日ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）、２０日広島戦（マツダ）以来の２戦連発となった。さらに、この一発でセ・リーグ５球団すべてから１００打点を挙げ、８年連続の２ケタ本塁打も達成した。

１点リードの６回無死一塁では、桑原が右中間へ二塁打を放つと、右翼の中山がすかさず捕球。そのまま吉川に送球すると、本塁へ送球し甲斐が走者にタッチした。球審はアウトと判定するも、ＤｅＮＡの三浦監督はリクエストを要求。蝦名の右手が甲斐のタッチをかいくぐったかと思いきや、甲斐の方が先にタッチしており判定はそのまま。見事な中継プレーで大事な１点を守り切った。

７回には１死から岡本がバックスクリーン真横に１１号ソロをたたき込み、４月１６日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来の２打席連発で追加点を奪った。２点リードの８回には泉口が適時打を放つと、相手の失策も絡んで２点を追加した。

４点リードの９回１死では、この回から登板したケラーがビシエドに投じた１５０キロの直球を弾丸ライナーで左翼スタンドへ運ばれた。しかし、ソロ本塁打を浴びたが後続を断って最少失点で抑えて試合を締めた。