◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が23日のDeNA戦（東京D）で今季18度目の先発登板。6回途中3安打無失点と好投し、5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）をマークした。DeNA戦は昨年7月27日（横浜）から4連勝。

この日も開幕から18試合連続で甲斐と先発バッテリーを組んでマウンドに上がった。

DeNA戦は4月8日（横浜）、同15日（東京D）に2週連続で登板して以来の登板。試合前時点で今季対戦防御率1.38と相性のいい相手に対して初回をわずか8球で3者凡退に仕留めて順調に立ち上がった。

相手先発右腕・石田裕との投手戦が続くなか、0―0で迎えた5回、主砲・岡本が今季初の2戦連発となる10号ソロを放って先制。1―0で迎えた6回、1死二塁となった場面で降板した。

岡本は井上降板後の7回にも2打席連発となる11号ソロで久々の白星を援護。巨人打線は8回にも2点を追加した。

井上の投球内容は5回1/3で打者20人に対して83球を投げ、3安打無失点。4三振を奪い、与えた四球は2つ、直球の最速は149キロだった。

井上は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された16日の阪神戦（東京D）で3回5安打3失点。今季7敗目を喫していた。

▼井上 野手の方に助けられながら、なんとか0点に抑えることができました。感謝したいです。その中で見つかった反省点としっかり向き合い、次の登板も0点に抑えられるように頑張ります。