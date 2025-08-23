µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¡¦¥À¥ó¥À¥À¥óÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¹ñºÝÉ¸½à¤Ç¤ÎÌ¡²èºî¤ê¤ò¤¹¤Ù¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö£È£Á£Ù£Á£Ó£é£é¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¥á¥¿¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤¬¡Ö£È£õ£î£ô£é£î£ç¡¡£Ó£ï£õ£ì¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òÇ®¾§¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤ä¶ÊÄ´¤«¤é¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡¢£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£ÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤âÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµªÆ£»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î·ï»ä¤Ï¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤µ¤óÂ¦¤Î¹ñÆâ³°¤Î²¿¤é¤«¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¼Õºá¤Ë¡Øº£²ó¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£ÉÍÍµÚ¤Ó£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£ÎÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÁ°¤Î¤´ÀâÌÀ¤Ë»×¤¤¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤êÃøºî¼ÔÀ½ºî¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÁÒ·ò¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²áµî¤â´Þ¤á¤Æº£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹ñºÝÉ¸½à¤Ç¤ÎÌ¡²èºî¤ê¤ò¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¹ñºÝ²½¤ËÉ¬Í×¤À¤·¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Øº£²ó¤ò·Àµ¡¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¤Íè»Ö¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£