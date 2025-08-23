◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第３日（２３日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、３３位から出た小西たかのり（フリー）が９バーディー、ボギーなしの６３をマークし、通算１６アンダーで首位と２打差の５位に浮上した。

インコースの裏街道からスタートすると、１６、１７番で４メートル、１８番は２メートル半を沈め、１番で残り１２２ヤードの第２打をウェッジで１メートルにつけて４連続バーディー。「パットが良くて、ショットもそこそこついた」と猛チャージを振り返った。

高額賞金大会に強い。４月の新規大会「前沢杯」で初優勝し、４０００万円を手にした。今季最高となる４２６０万円の優勝賞金が用意された今大会でも上位に顔を出した。

周囲からは「４０００万円超えないとやる気出ないんじゃないの？」とからかわれる。「全力でやっているんですけど、巡り合わせがそうなってしまって」と苦笑いだった。賞金王を今年の目標に掲げている。ランキングは現在３位。「伸ばし合いなので攻めるしかない。今回取りたい」。逆転での２勝目を目指す。