高校生ユーチューバー、ゆたぼん（16）が23日、X（旧ツイッター）を更新。「自国民ファースト」について持論をつづった。

ゆたぼんは、立憲民主党の野田佳彦代表が「日本が日本人ファーストなんて言ったら誰も日本に来なくなりますよ。そんなんでいいんですか？みなさん。日本人ファーストということは、外国人は2番目でも3番目でもいいっていうことですか？」などと街頭演説で話している切り抜き動画を添付。

「僕はフィリピンとカナダに留学に行きましたが、どこの国でも自国民ファーストが当たり前です！ってか、どこの国が外国人ファーストでやってんだよって話ですよ！日本に来たい外国人は来てくれるし、外国人ファーストじゃなきゃ来ないなんて言う人は来なきゃいいだけでしょ？」と記した。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると先月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。今月11日の更新で日本に到着したことを記している。

15日の更新でも「フィリピンとカナダ留学から帰ってきて、改めて僕は思いました！やっぱり自国で自国民ファーストは当たり前だし、日本で日本人ファーストは差別ではありません！どこの政党を支持するとかはありませんが、日本と日本人の事をちゃんと考えてくれない政党は絶対に支持しません。僕は日本が大好きです！」などと投稿していた。