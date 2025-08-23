±ÊÊ¿»û½¤¹ÔÁÎ¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¡¡Ê¡°æ¡¢»²Áµ¸¦½¤Ãæ14¿Í¤Î¿¬¿¨¤ë
¡¡ÁâÆ¶½¡ÂçËÜ»³±ÊÊ¿»û¡ÊÊ¡°æ¸©±ÊÊ¿»ûÄ®¡Ë¤Î20Âå¤ÎÃËÀ½¤¹ÔÁÎ¤¬6¡Á7·î¡¢Áµ¤Î½¤¹ÔÂÎ¸³¡Ö»²Áµ¸¦½¤¡×¤Ç»û¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸·×14¿Í¤Ë¿¬¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½üÀÒ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢»û¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¬ÉÛÃÄ¤òÉß¤¯ºÝ¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿¬¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¦½¤¸å¡¢À¸ÅÌ¤¬³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ÆÈ¯³Ð¡£ÃËÀ¤Ï»û¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡Ö¤¤¤é¤¤¤é¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ÊÊ¿»û¤Ï³ùÁÒ»þÂå¤Î1244Ç¯¤ËÆ»¸µÁµ»Õ¤¬³«ÁÏ¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÁí»ý»û¤ÈÊÂ¤ÖÁâÆ¶½¡¤ÎÂçËÜ»³¡£Áµ¤ÎÆ»¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£