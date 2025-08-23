◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-1DeNA(23日、東京ドーム)

巨人の岡本和真選手が2本のホームランを放ち勝利しました。

巨人打線はDeNA先発の石田裕太郎投手に対して4回まで出塁できず苦戦するなか5回の攻撃、4番の岡本和真選手がチーム初安打となる2試合連続の10号ソロで先制します。

援護をもらった井上温大投手は、その直後の6回、先頭の蝦名達夫選手にフォアボールを与えると、続く桑原将志選手に右中間を破られるツーベースを浴びます。

すると1塁ランナーの蝦名選手が3塁を回り本塁へ突入。これにライトの中山礼都選手とセカンドの吉川尚輝選手の中継プレーで本塁へ送球するとキャッチャーの甲斐拓也選手がタッチアウトとし、同点のピンチを救いました。

7回には岡本選手がこの日2本目のソロホームランでリードを2点に広げると、8回にも2点を追加した巨人は合計5人の投手陣でリードを守り3連勝、貯金を2としました。

なお、岡本選手はこの3試合11打数5安打3本塁打4打点の活躍。3試合連続の先制打、3試合連続決勝打を放つ活躍を見せています。